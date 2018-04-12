بالفيديو- أمير كرارة يتغزّل بـ دينا الشربيني.. وما الذي قاله عن عينيها!

أكد الممثل المصري ​أمير كرارة​ أن الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​ هي من الممثلات اللواتي تشعرنه السعادة، كلما وقف أمامها في أي عمل فني يجمعهما.

وأضاف في لقائه مع برنامج “صاحبة السعادة”: “عليها عينين، أنا مشوفتش كده، أنا فعلا بستمتع وأنا شغال معاها”.



وأشار كرارة الى أنه عندما وقف أمام دينا الشربيني في أحد مشاهد مسلسل “​طرف ثالث​”، والذي كانت تجسد فيه دور “سماح” رأى أمامه “ممثلة حقيقية”.

كما قال كرارة إن الشربيني لديها مشكلة مع الأدوار التي تجسد فيها دور “بنت بلد”، لأن هذه الأدوار تتناقض مع نشأتها وشخصيتها، وهي فتاة “فرفورة”.