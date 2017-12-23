بالفيديو- أيمن بهجت قمر: منذ 17 عاما أنا وحماقي طلاب ولم نتخرج من المعهد حتي الآن فن

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اعترف الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، بأنه حاصل على الدكتورة الفخرية من إحدى الجامعات الأمريكية، وكشف أنه حتى الآن مازال طالبا بالمرحلة الرابعة بمعهد السياحة والفنادق، ولم يتخرج منه منذ 17 عاما.

وأضاف خلال حلوله ضيفا على برنامج “معكم منى الشاذلي” الذي يعرض على شاشة قناة CBC، أنه يرسب كل عام في 3 مواد فقط، وعندما كان يخضع للاختبارات يضعونه في لجنة خاصة بمفرده، وجميع المناهج التي كان يدرسها تم إلغاؤها من المعهد.

كما أشار إلى أن المطرب محمد حماقي يعاني نفس الأمر أيضا وأنه مازال طالبا في المرحلة الرابعة بمعهد الموسيقي.

من ناحية أخرى، كشف أيمن بهجت قمر عن كواليس تصالحه مع عمرو دياب وتعاونه معه في ألبومه الجديد من خلال أغنية “نغمة الحرمان” قائلاً في برنامج “مساء Dmc”: “انقطعت عن العمل مع عمرو دياب لمدة 5 سنوات بسبب الخلاف الذي نشأ بيننا وكنت السبب فيه لأني نشرت مشكلتي مع شركة إنتاج وأقحمته في الموضوع بدلا من البحث عن حلول، ولكني تعلمت من الماضي جيدا وقدمت اعتذاري له”.

وأشار أيمن بهجت قمر إلي أنه كان يشعر بالغيرة طوال الفترة السابقة عندما كان يشاهد ألبومات عمرو دياب تطرح في الأسواق دون أن يكون مشارك فيها، خاصة بعد أن كانا صديقين مقربين طوال كل تلك السنوات التي شهدت نجاحات كثيرة بينهما وتعاون في أكثر من 30 أغنية.