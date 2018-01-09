بالفيديو- إلقاء القبض على بطل ومخرج أغنية “بص أمك” فن

مواضيع مختارة

لاتزال قضية فيديو كليب أغنية “بص أمك” تتفاعل في مصر، فبعد إلقاء القبض على مأدية الأغنية الفنانة المصرية ليلى عامر وتجديد حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق، ألقت أجهزة الأمن القبض على ​سمير المراغي​ مخرج ومنتج الكليب والممثل ​مجدي عبد الحليم​ المشارك فيها أيضا، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء. ويتم التحقيق معهما حالياً في التهم الموجهة ضدهما.

ويشار إلى أن عبد الحليم كان قد تبرأ من الأغنية لافتا إلى أنه صورها ضمن أحداث العمل، كما أعلن عن أسفه على ما حدث من سوء فهم.