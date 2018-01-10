بالفيديو – إيمان البحر درويش يتحدث للمرة الاولى عن تفاصيل ما حصل معه.. وهذا وضعه الصحي الآن فن

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بعد الضجة الكبيرة التي اثارتها إبنة النجم المصري إيمان البحر درويش إثر نشرها صورة له من داخل غرفة العناية الفائقة، خرج الاخير عن صمته وتحدث للمرة الاولى عن تفاصيل مرضه وحالته الصحية.

وأكد درويش في مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه الاعلامي معتز دمرداش، أنه أمر عائلته بعدم نشر أي معلومات عن حالته الصحية، مؤكداً أنه “لم يعتد على المتاجرة بمرضه، لذلك لم يعلن عن الامر على الاعلام”.



وكشف أنه عانى من المرض وبدأ الآن رحلة العلاج الطبيعي بعد خروجه من العناية المركزة، وتم إيقاف النزيف الحاد الذي تعرض له.

وهاجم درويش نقابة الموسيقيين ورئيسها هاني شاكر، واتهمهم بانهم سبب أزمته الصحية بعد نشرهم أخباراً تهدده بالسجن في حال إحيائه حفلاً غنائياً، متهماً شاكر بالمتاجرة بمرضه وعدم إحترام تاريخه الفني.

وأكد النجم المصري انه سيلجأ إلى القضاء لاستعادة حقوقه، مؤكداً انه لا يتاجر بالمرض، ونشر ابنته للصورة فقط للردّ على الانتقادات والاكاذيب التي نشرت عن حالته الصحية، مشدداً أنه بات في صحة أفضل، وهناك تقدم كبير في علاجه.