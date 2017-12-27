بالفيديو.. إيوان يطرح كليب “على البال يوماتي” في جو عاطفي ورومانسي

بالفيديو.. إيوان يطرح كليب “على البال يوماتي” في جو عاطفي ورومانسي أغاني

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طرح الفنان ​إيوان​ فيديو كليب أغنية “على الباب يوماتي”، من ألبومه الجديد “يا 100 نورت”، عبر القناة الرسمية لشركة مزيكا على احد مواقع الإنترنت.

ودارت فكرة الكليب في جو عاطفي ورومانسي، يروي قصة إرتباط شاب بفتاة ولكن هذا الإرتباط يتعرض لأزمات.

الأغنية من كلمات ​أحمد الجندي​، ألحان مدين، وتوزيع ​عمر إسماعيل​، والكليب من إخراج ​محمود رمزي​.

يُذكر أن إيوان كان قد طرح الشهر الماضي ألبومه الجديد “يا 100 نورت”، وذلك بعد غياب دائم أكثر من ثلاثة سنوات، ويضم مجموعة من الاغاني المختلفة بين المقسوم والدراما.