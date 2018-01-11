بالفيديو – احتفالا بعيد ميلادها.. أحلام تغني لـ سميرة سعيد فن

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حرصت مجموعة من الفنانات على تقديم التهاني للفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ بمناسبة عيد ميلادها الذي كان في الأمس الأربعاء 10، وقامت الفنانة ​أحلام​ الإماراتية بتهنئة سعيد على طريقتها الخاصة، وذك بنشرها فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي واضعة الورود على رأسها وغنت لها باللغة الفرنسية والانجليزية وتمنت لها النجاح.

وكانت قد إجتمت أحلام أيضاً مع الممثلة المصرية إلهام شاهين والممثلة ​عبير صبري​ والممثلة بوسي شلبي، في صورة تذكارية رائعة، في جلسة صداقة من منزل شلبي، وهنّ يحاولن المحافظة على صداقتهن.