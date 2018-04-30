بالفيديو بسبب مشترك “ذا فويس”.. حلا الترك تفقد أعصابها وما قالته لأحلام غير متوقع

يبدو أن فرحة الفنانة ​حلا الترك​ بفوز المشترك البحريني ​فيصل الأنصاري​ من فريق الفنانة الإماراتية ​أحلام​ بالأمس ضمن مرحلة العروض المباشرة من برنامج ​ذا فويس​ وإنتقاله إلى مرحلة النصف نهائيات، كانت كبيرة جداً.

وأعربت الترك عن فرحتها هذه بشكل كبير، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لها وهي تشاهد الحلقة، وبدت عليها السعادة بعد إعلان النتيجة وإختيار أحلام للأنصاري بدلاً من المشتركة اللبنانية أولغا القاضي.

وقالت:” لا مستحيل شكراً، انت ملكة وابداع وراقية، أنا أحبك وفديتك، الله يخليك لينا يا ملكة”.

ولم تكتف الترك بهذا الفيديو، حيث نشرت صورة أيضاً كتب عليها:” فخورة فيك يا فيصل والله انك مبدع صوت جبار واشكرك يا ملكة وخالتي وأمي وحبيبتي وكل شي الفنانة أحلام، والله انك اسعدتيني”.