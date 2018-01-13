بالفيديو – بطلة “حب للإيجار” في موقف محرج في دبي.. والسبب!

بالفيديو – بطلة “حب للإيجار” في موقف محرج في دبي.. والسبب! فن

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واجهت الفنانة التركية إلتشين سانغو، المعروفة في العالم العربي باسم “ديما” بطلة مسلسل “حب للإيجار”، موقفاً محرجاً أثناء حلولها ضيفة على الدورة الثانية من مهرجان DIAFA الذي يقام في دبي.

فقد أظهر مقطع فيديو انتشر أخيراً أن النجمة لم تتمكن من الإجابة باللغة الإنكليزية على سؤال لإحدى المراسلات.

فقد اكتفت بالقول I’m so happy قبل أن تتابع إجابتها باللغة التركية، مشيرة إلى شعورها بالسعادة للمشاركة في الحدث.

وقد تألقت الممثلة الشابة بفستان باللون البيج الفاتح جذب إليها الأنظار.

يشار إلى أنه تم تكريمها في المهرجان ومنحها جائزة أفضل ممثلة عالمية بحسب ما ذكر موقع “بوابة فيتو”.