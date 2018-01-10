بالفيديو- بعد إعلانها بالأمس إعتزال الفن…هيفاء حسين تتراجع عن قرارها وتوضح السبب! فن

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بعدما أثارت الفنانة البحرينية ​هيفاء حسين​ بالأمس الجدل حول إعلانها إعتزالها الفن، وبعدما تلقت الكثير من التعليقات التي دعتها إلى الرجوع عن قرارها.

عادت ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أوضحت فيه قرارها مؤكدةً أنها لم تترك الفن نهائياً، لكنها قررت أخذ إستراحة قصيرة وستعود عندما تجد أعمال جيدة ومناسبة.



وأرفقت الفيديو بتعليق شكرت فيه كل من دعاها إلى الرجوع عن قرارها قائلةً:” شكرًا لكم جميعًا على تمسككم بوجودي في حياتكم، وهالشي أكيد يخليني أبدًا ما أفكر في اعتزال الفن بمعنى الكلمة.. لأنكم جزء أساسي من نجاحاتي ووقفتوا معي ودعمتوني سوى كنتم أهل وزملاء وأصدقاء أو إعلاميين أو معجبين .. أنتم مصدر قوتي لمواجهة الصعاب في مجال يصعب فيه اختيار الافضل”.

وأضافت:” شكر خاص لأبوكرم على الكلام الطيب اللي قلته في حقي واتصالك على عيني وعلى راسي.. وشكر موصول أيضا للإعلاميين واصدقائي الأعزاء جميل الشايب من السعودية وسكينة الطواش وأحمد جناحي من البحرين ودارين شبير والكثيرين على رفضهم أن أبتعد عن هالمجال وفعلا أحسست بمحبتي أكثر في هالموقف أحبكم جميعا وإن شاء الله دوم أشوفكم في نجاح وتألق”.



يشار إلى أن آخر أعمال حسين كان مشاركتها في مسلسل “شيء من الماضي” من إخراج حسام حجاوي، وسيناريو وحوار رولا الحجة، وشارك في بطولته عدد من ممثلي الدراما الأردنية والإماراتية، أبرزهم ياسر المصري وميس حمدان وحبيب غلوم وهيفاء حسين وجميل عواد وعبير عيسى وهدى الخطيب وجميل براهمة وعاكف نجم.