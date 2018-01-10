بالفيديو – بعد الشريط الفاضح مي العيدان توجه تهمة لصالح الجسمي ومريم حسين… والأخيرة تعترف من دون انتباه فن

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شككت الإعلامية الكويتية مي العيدان في حقيقة نوايا الإعلامي صالح الجسمي في مهاجمته الفنانة مريم حسين بسبب الفيديو الفاضح المزعوم المنسوب إليها.

وأعربت العيدان في فيديو نشر لها أخيراً، عن استغرابها توجيه الجسمي التهديدات لمريم حسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وتوجهت اليه بالقول: “إنت تقول بأن الفيديو الخادش للحياء تبع مريم حسين هو حقيقي… ليش تهددها بالقضاء وتطلب منها أن تلغي السناب وأنتما تسكنان في بلد واحد؟! ليش ما تتوجه إلى القضاء مباشرة من دون هذه المشادة بينكما، أعتقد بينك وبينها اتفاق ليش ما تشتكي؟”.

وعلى الإثر نشرت الفنانة مريم حسين ردها عبر حسابها على “سناب شات” وجاء فيه: “بحياتي ما علقت على الناقدة مي العيدان، ولكن والله وثم والله أن هل الإنسانة كنت ماخدة عليها فكرة إنها تكرهني عشان بعض تصرفاتي العفوية، ولكن طلعت أرجل من الرياييل (الرجال) ولي عجبني فيها أكثر إنها تتكلم بالحق حتى لو كان يزعلني وأكثر وحدة تفهمها وهي طايرة”.