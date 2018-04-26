بالفيديو: بعد وفاة وئام الدحماني.. مي العيدان في أغرب تعليق والجمهور مصدوم!

صدمت المذيعة مي العيدان متابعيها بسبب تأثرها وحزنها الشديد على وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني، الأمر الذي اعتبره العديد منهم أنها حالة استثنائية أن تتأثر بهذه الطريقة.

وتحدثت المذيعة المثيرة للجدل عن الراحلة بقولها أنها صُدمت لوفاتها بالرغم أنهما كانتا متنافرتين بعض الشيء بسبب خلاف بسيط بينهما، إلا أنها صُدمت وحزنت لوفاتها ، بحسب مجلة لها .

وبدت في غاية الحزن وتمنع نفسها من البكاء، وتمنت لها أن تكون “عروس في الفردوس الأعلى”، وطالبت من الجميع أن يتعظ من بينهم نفسها ومريم حسين وحليمة لأن الدنيا إلى زوال.