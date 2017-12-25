بالفيديو – بعد 20 عاماً من الزواج… هل حقاً انفصلت غادة عادل عن زوجها؟ فن

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أثارت الفنانة غادة عادل ضجة كبيرة بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تحتفل بعيد ميلادها من دون زوجها المخرج مجدي الهواري.

وتزامن هذا الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أخبار نقلتها صحيفة “النهار” اللبنانية عن مصادر قريبة من عادل والتي أكدت انفصالها عن زوجها بعد 20 عاماً من الزواج.

وأشارت المصادر الى أن الطلاق تم في هدوء تام وبعيداً عن وسائل الاعلام، إلا أن هذا الأمر لم يتم تأكيده من قبل أي من الثنائي، لا سيما وانها ظهرا معاً في مهرجان دبي السينمائي.



ولكن في الحقيقة فالفيديو وعدم وجود الهواري لا يمكن أن يثبت أي شيء، لأنها الاحتفال بعيد ميلادها كان الأحد، مع أسرة برنامج “تع شرب شاي” الذي تقدمه عادل على قناة “dmc”.

وحضر الاحتفال ضيفي الحلقة المقبلة، المقرر إذاعتها ليلة رأس السنة الفنانة شيرين رضا والسيناريست تامر حبيب. وغنت ورقصت عادل معهم ومع فريق العمل على أنغام أغنية “انزل يا جميل على الساحة”، ومن ثم قامت بإطفاء الشموع.

يذكر أن غادة متزوجة من الهواري منذ نحو 20 عاماً، حيث احتفل الثنائي بزفافهما عام 1997 ولديهما 5 أبناء، وتعاونا معاً في أفلام سينمائية عدة، منها: “عيال حبيبة”، و”العيال هربت”، و”خليج نعمة” و”الوتر”.