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بالفيديو- تحدي InMyFeelings كاد أن يودي بحياة ويل سميث

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كادت مشاركة الممثل الأمريكي ويل سميث في تحدي InMyFeelings أن تودي بحياته بعد أن تسلق جسرا في العاصمة المجرية بودابست من أجل الرقص على أنغام أغنية In My Feelings لـ دريك
مؤخرا، انتشر هذا التحدي بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطلقه شيجي مقدم برنامج Shiggy Show الكوميدي على موقع Instagram، إذ نشر فيديو لنفسه وهو يرقص على أنغام أغنية In My Feelings ولاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا

Last day in Budapest. I woke up #InMyFeelings I’ma Keep It 💯… I was TERRIFIED up there. That’s why my dance moves is all STIFF! Haha #InMyFeelingsChallenge #DoTheShiggy . Be smart, don’t attempt doing this under any circumstances. . 🎥: @jas @aidan @aaronjonferguson

A post shared by Will Smith (@willsmith) on

 

#Mood : KEKE Do You Love Me ? 😂😂😂 @champagnepapi #DoTheShiggy #InMyFeelings

A post shared by Shoker🃏 (@theshiggyshow) on

 

المصدر: filflan.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

Sayidaty.net : فيديو: ويل سميث ينضم إلى تحدي “كيكي”

 

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