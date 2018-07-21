بالفيديو- تحدي InMyFeelings كاد أن يودي بحياة ويل سميث

كادت مشاركة الممثل الأمريكي ويل سميث في تحدي InMyFeelings أن تودي بحياته بعد أن تسلق جسرا في العاصمة المجرية بودابست من أجل الرقص على أنغام أغنية In My Feelings لـ دريك

مؤخرا، انتشر هذا التحدي بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطلقه شيجي مقدم برنامج Shiggy Show الكوميدي على موقع Instagram، إذ نشر فيديو لنفسه وهو يرقص على أنغام أغنية In My Feelings ولاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا

المصدر: filflan.com

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