بالفيديو.. حليمة بولند تقدم أدلة مشاركتها بمهرجان ديار العز في السعودية

خرجت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن صمتها، لكي ترد على تكذيب إدارة فعاليات مهرجان ديار العز لها، من خلال البيان الذي أصدره أمس ينفون من خلاله استضافتها لحضور هذه الفعالية

جاء ذلك من خلال نشر حليمة نص المحادثة التي درات بينها وبين المنتج السعودي خالد منقاح، خلال توجيه الدعوة لها، وإرسال تذاكر الطيران وشيك بنكي بكامل أجرها، لكي تؤكد للجميع أنها بالفعل شاركت في هذه الفعالية

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

المصدر: erem.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

Sayidaty.net : إدارة مشاركة مهرجان دياز تكذّب حليمة بولند: لم يقبل دخولها