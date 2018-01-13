بالفيديو- خطأ فادح في جلسة التصوير يعرّض جيني إسبر للسخرية فن

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تعرضت الممثلة السورية جيني إسبر إلى الكثير من التعليقات الساخرة والإنتقادات بسبب خطأ في إطلالتها الأخيرة ضمن جلسة تصوير خضعت لها.

فبعد أن شاركت إسبر جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من جلسة التصوير بدت فيه مرتدية فستاناً ضيقاً وطويلاً باللون الأسود مضيفةّ إليه حزاماً من ماركة عالمية، يبدو انها لم تنتبه ان إشارة ( لوغو) العلامة وضع بشكل معكوس.

الأمر الذي دفع بالعديد إلى التعليق على الموضوع قائلين “خخخخ الحزام”، “احلى ملكة بس لابسة القشاك بالمقلوب”، “جيني حبيبتي لابسة السينتور عالمقلوب” وغيرها الكثير.