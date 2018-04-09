بالفيديو.. رنا سماحة تطرح كليب “بينا خير”

طرحت الفنانة المصرية ​رنا سماحة​ فيديو كليب “بينا خير”، من كلمات وألحان ​هشام صادق​، توزيع ​محمد شفيق​، وهندسة صوتية ​خالد رؤوف​.



الكليب تم تصويره في ولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية تحت إدارة المخرج والمنتج ​حسام بدران​، وإستغرق التصوير يوماً واحداً فقط، تم التصوير خلاله في عدة أماكن مختلفة داخل الولاية الأميركية.

ويعد الكليب التعاون الثاني لرنا سماحة مع حسام بدران، بعد تعاونهما سابقاً في كليب “هاي”.

يُذكر أن رنا سماحة تخوض الموسم الرمضاني المقبل، بالجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس”، والذي تجسد فيه دور مغنية أمام الممثل السوري جمال سليمان.