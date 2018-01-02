بالفيديو – رومنسية دنيا بطمة وزوجها تثير ضجة.. شاهدوا ماذا فعل وأحرجها فن

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إنتشر مقطع فيديو جديد للفنانة دنيا بطمة وزوجها محمد الترك خلال حفل عقيقة اينتهما غزل الذي أقيم في أحد فنادق مراكش بحضور عدد من الفنانين وأفراد العائلة.



وظهر في المقطع المنتشر على “انستغرام” الاجواء الرومنسية بين الثنائي، حيث عرضها لموقف محرج بعدما فتحت فمها ليعطيها قطعة الكاتو الا انه أكلها، ما دفعها الى اكل الكاتو من شوكتها بدل الانتظار ليأكلها، وسارعت لاحتواء الامر بتقبله بضحكة كبيرة، إلا ان الترك خمل قطعة أخرى من الكاتو وراح يمازحها بها قبل إطعامها اياها في أجواء من الضحك والالفة والحب.



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الذي لاقى اعجاب الالاف منهم وتعليقاتهم الذي انقسمت بين ناقد ومادح لحياة هذا الثنائي المثير للجدل.

ويشار إلى أن النجمة المغربية واجهت أخيراً موجة من الانتقادات بسبب تغير شكلها حيث رأى بعض المتابعين أنها أصبحت أشبه بالدمى البلاستيكية.