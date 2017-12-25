بالفيديو- ريم نصري في خطوة جديدة تأكيداً للمصالحة مع شقيقتها أصالة فن

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يبدو أن أجواء المصالحة التي بدت منذ فترة بين الشقيقتان الفنانتان السوريتان ​أصالة نصري​ وريم تسير إلى مزيد من التقارب.

وبدا ذلك واضحاً من خلال الخطوة الجديدة التي قامت بها ريم لتأكيد هذه المصالحة، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو كان قد نشره شقيقهما أنس قبل أيام من إحتفال العائلة بعيد ميلاده بوجود أصالة وزوجها طارق العريان.

وعلّقت ريم على الفيديو بالقول:” ربي احفظ لي عائلتي وإخواتي الطيبين وارضَ عنهم في الدنيا كما رضيت عني وخلقتني بينهم”.

وقد تفاعل متابعو ريم مع الفيديو بشكل كبير متمنين لهم المحبة، مضيفاً البعض تمنياتهم بأن يروها هي وأصالة معاً قائلين:” عقبال ما تتصالحي مع أصالة لأنو والله ما في أحلى من الإخوة الله يهدي بالكن يا رب”.