بالفيديو.. سما المصري تغني “بص امك” بقميص النوم مباشرة أمام الجمهور فن

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قامت الفنانة المصرية ​سما المصري​ بمفاجأة جمهورها بغناء أغنية “بص أمك” للفنانة شيماء أحمد والتي تعرضت للملاحقة القانونية على اثر كليب الأغنية المثير للجدل.

سما المصري أطلت على جمهورها بفيديو مباشر لها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، مرتدية قميص نوم وقامت بغناء أغنية “بص أمك”.



يذكر ان المصري كانت شاركت متابعيها على صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ليلة رأس السنة بصورة لها تظهر فيها وهي مرتدية فستاناً ذهبياً قماشه من “الساتان” وكانت واقفة أمام المرآة، لكن سما تقصدت أن تلتقط الصورة من الخلف وقد أظهر الفستان الضيّق مؤخرتها الكبيرة التي تباهت بها فعلقت عليها :”والله وكبرتي يا لوزا” من سهرة مبارح كل عام وأنتم بخير.