بالفيديو- شاهد جو رعد يواجه موقف مضحك ومحرج في باريس فن

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واجه مصفّف الشعر والمغنّي ​جو رعد​، موقفاً محرجاً أثناء تواجده في باريس والتقاطه مقطعا من الفيديو مقابل برج ايفيل.

وقد ظهر جو في المقطع الذي نشره على إحدى صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل مظلة ويغني “MON AMOUR” ويرسل سلاماته الى بيروت، ووعد متابعيه بأنه سيحيي إحدى الحفلات قريباً في باريس، إلا أن الهواء وضعه في موقف محرج بعدما هبّ بقوة وكسر مظلته، فشرع يحاول معالجة الأمر ولكن كانت تصرفاته عفوية.

ليعلّق بعدها المتابعون على طرافة جو وردة فعله عند مواجهته هذا الموقف