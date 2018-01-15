بالفيديو- شاهد كيف كذب إبن أحمد السقا شائعة وفاته!!! فن

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بعد إنتشار خبر وفاة “ياسين”، إبن الممثل المصري ​أحمد السقا​، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، نشر “ياسين” فيديو له عبر صفحته الخاصة ظهر فيه برفقة كلبه، لينفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً.

كما نفى أحمد السقا خبر وفاة إبنه ووصفها بالشائعات السخيفة، مطالباً بهؤلاء أن يبتعدوا عن أسرته.

يُذكر أن أحمد السقا يشارك في فيلم “​حرب كرموز​”، والمقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، قصة محمد السبكي، سيناريو وإخراج ​بيتر ميمي، بطولة ​أمير كرارة​، ​غادة عبد الرازق​، سكوت أدكينز، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، وغيرهم.