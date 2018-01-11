بالفيديو.. شذى حسون تطلق كليب “هلا بحسك” فن

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بعد طول إنتظار، وبالتزامن مع عيد الشرطة العراقية والإنتصار الكبير على تنظيم “داعش” الإرهابي، أطلقت الفنانة العراقية ​شذى حسون​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة “هلا بحسك” وهو من انتاج وزارة الداخلية العراقية.



“هلا بحسك”، من كلمات الشاعر رامي العبودي، ألحان سيف عامر وتوزيع لؤي عامر، وتم تصويره على طريقة الفيديو كليب مع المخرج وسام حميد.

وتلاقي الأغنية الجديدة رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تحصد نسب مشاهدة كبيرة.

يذكر أن الفنانة شذى حسون تطل بالكليب وهي ترتدي ملابس الشرطة العراقية.