بالفيديو – شقيق حسين الجسمي يفجّر مفاجأة ويؤكد صحة فيديو مريم حسين الفاضح فن

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كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، أنه سيتوجه الى القضاء ليواجه الفنانة المغربية المثيرة للجدل مريم حسين، ليثبت ان المقطع الإباحي الذي نُشر وحذف عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” يعود لها، وفق قوله.



ونفت حسين ان يكون الفيديو لها، مؤكدة أنه “مفبرك”، وتمت إضافة اسمها عليه للتشويه بها.

وقال الجسمي في فيديو مصوّر أنه تحقق من صحة المقطع بالاستناد الى خبراء تقنيين، الى جانب توجهه الى القضاء ليقف في وجه حسين معتمداً على خبراء في القانون، بسبب ما وصفها بـ”طرق عاهرة” تلجأ اليها الأخيرة.

واستدلّ الجسمي بصور قديمة على ملابس حسين التي ظهرت في المقطع، إضافة الى الخاتم الذي ظهر بيدها وهي تضعه دائماً.