بالفيديو – شمس من كواليس حفلها في مصر… شجار وخلاف وجنون ما القصة؟ فن

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية شمس قبل ظهورها على المسرح أمام جمهورها خلال حفل نهاية العام. وكشفت الفنانة أن بطاقات حضور الحفل الذي أقيم في فندق شيراتون في القاهرة نفدت منذ يومين.



وتوجهت بالشكر إلى معجبيها وخصوصاً أولئك الذين تشاجروا مع القيمين على الفندق من أجل الحصول على بطاقات رغم عدم توفر الأماكن.

كما ذكرت أن خلافاً نشأ بين بعض المعجبين المتعهدين للسبب نفسه ووعدت جمهورها بإقامة حفلة مجنونة وقالت: “الله يستر مني بس”.