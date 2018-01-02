بالفيديو – شيرين تثير ضجة برقصها الخليجي ودخول ابنتيها الى المسرح… لن تصدقوا كم زاد وزنها!؟ فن

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بعد إنتهاء “أزمة البلهارسيا”، أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب حفل ليلة رأس السنة، بأحد الفنادق الكبرى في دبي.



وظهرت شيرين في الحفل بوزن زائد بفستان أسود ضيق جداً، كما حرصت على انضمام ابنتيها مريم وهنا اليها على المسرح، حيث قدمتها لها الورود وخطفتا الانظار وأثارتا ضجة بين الحضور.



وحرصت شيرين على تقديم باقة من أشهر أغانيها، منها “آه يا ليل”، التي رقصت على أنغامها وسط حضور الحفل، كما لفتت شيرين الأنظار برقصها على أغنية “أنا مش بتاعة الكلام ده”، حيث انتشر مقاطع فيديو لها من الحفل وهي ترقص وتغني بعفويتها المعهودة على الطريقة الخليجية.