بالفيديو- شيرين رضا تصف صوت بعض المؤذنين بـ “الجعير” فن

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حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة على برنامج “أنا وأنا”، مع المذيعة سمر يسري مساء الجمعة 22 ديسمبر.

وأثناء استضافتها تحدثت رضا، عن غضبها من بعض المؤذنين في المساجد واصفة أصواتهم بـ “الجعير”، بسبب أنها ترى طريقتهم مرعبة للأطفال، مطالبة بوضع قرار لتوحيد الآذان في المساجد، كي لا يُفزع السائحين عندما يزورون مصر.

كما رفضت الفنانة ذبح الأضحية في الشوارع احتفالاً بعيد الأضحى، وقالت: “ليس من الطبيعي أن أشتري أضحيه وأجعل الطفل يعتاد عليها يومين ويعتبرها صديقا له، ثم أذبحه أمام عينه فهذه الأسباب تجعل منه شخص دموي في المستقبل”.