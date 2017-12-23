بالفيديو- شيرين رضا تصف صوت بعض المؤذنين بـ “الجعير”
حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة على برنامج “أنا وأنا”، مع المذيعة سمر يسري مساء الجمعة 22 ديسمبر.
وأثناء استضافتها تحدثت رضا، عن غضبها من بعض المؤذنين في المساجد واصفة أصواتهم بـ “الجعير”، بسبب أنها ترى طريقتهم مرعبة للأطفال، مطالبة بوضع قرار لتوحيد الآذان في المساجد، كي لا يُفزع السائحين عندما يزورون مصر.
كما رفضت الفنانة ذبح الأضحية في الشوارع احتفالاً بعيد الأضحى، وقالت: “ليس من الطبيعي أن أشتري أضحيه وأجعل الطفل يعتاد عليها يومين ويعتبرها صديقا له، ثم أذبحه أمام عينه فهذه الأسباب تجعل منه شخص دموي في المستقبل”.
على اساس انك بتسمعى الاذان وتمارسى شعائر الدين
والسؤال
هل سيقيمون الدنيا عل شيرين هذه
كما اقموها على شيرين تلك؟!
ام ان النيل اعز واكرم عند بعضهم من دينهم ؟!
كنت ساتضامن معها لو انتقدت شناعة اصوات بعذ المؤذنين …اما ان تتجاوز هذا الى شعائر الله كالاضحية …فهذا والله اكبر بكثيييييييييير جدا جدا من انتقاد النيل….اله بعض الفراعنة واحفادهم ممن يزعمون انهم مسلمون !!
شناعة اصوات بعض المؤذنين الذين فعلا يفزعون بعض الاطفال
طبعا اقول طز في السياحة والسواح
وطز في كل من لايؤمن بانه تجوع الحرة ولاتاكل بثدييها !
تحدثت رضا، عن غضبها من بعض المؤذنين في المساجد واصفة أصواتهم بـ “الجعير”، يعني النهيق
معقدة ومتأثرة بثقافات غربية ،، اي مسلم او عربي نص ردن يعني مو مقتنع داخليا بدينه وثقته مهزوزه اول ميسافر يرفض واقعه ويبدي يسال نفس إسالة شيرين ،، مثل الناطحة ام الفستان الأحمر اول ماسافرت من العراق لامريكا نكرت بلدها ودينها وصارت امريكية ههههه قريت بغير صفحة تريد كوكيز بمناسبة الكريسماس تعالي يا بعد عيني جيبي الجنفاصة وتعالي لمي كوكيز 😂