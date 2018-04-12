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بالفيديو – شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يستمتعان بشهر عسلهما!

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نشرت صفحة على موقع “إنستغرام” تابعة لمعجبي الفنانة شيرين عبدالوهاب مقطع فيديو يجمعها بزوجها الفنان حسام حبيب أثناء تمضيتهما شهر عسلهما بالكويت، وأرفق الفيديو بمقطع جاء فيه: “يا حبيبة قلبي إن شاء الله تكونوا سعداء على طول. أول استقبال واحتفال بزواج العروسين. نجمة الجيل شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب حصل اليوم 2018/4/11 في الكويت”.
ولاقى الفيديو انتشارا واسعا بين محبي شيرين وحسام الذين تمنوا لهم السعادة.

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