نشرت صفحة على موقع “إنستغرام” تابعة لمعجبي الفنانة شيرين عبدالوهاب مقطع فيديو يجمعها بزوجها الفنان حسام حبيب أثناء تمضيتهما شهر عسلهما بالكويت، وأرفق الفيديو بمقطع جاء فيه: “يا حبيبة قلبي إن شاء الله تكونوا سعداء على طول. أول استقبال واحتفال بزواج العروسين. نجمة الجيل شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب حصل اليوم 2018/4/11 في الكويت”.
ولاقى الفيديو انتشارا واسعا بين محبي شيرين وحسام الذين تمنوا لهم السعادة.
بالفيديو – شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يستمتعان بشهر عسلهما!
نشرت صفحة على موقع “إنستغرام” تابعة لمعجبي الفنانة شيرين عبدالوهاب مقطع فيديو يجمعها بزوجها الفنان حسام حبيب أثناء تمضيتهما شهر عسلهما بالكويت، وأرفق الفيديو بمقطع جاء فيه: “يا حبيبة قلبي إن شاء الله تكونوا سعداء على طول. أول استقبال واحتفال بزواج العروسين. نجمة الجيل شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب حصل اليوم 2018/4/11 في الكويت”.