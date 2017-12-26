بالفيديو – صدمة تهز مواقع التواصل.. عبدالله بالخير يعترف: تزوجت هيفاء وهبي ولهذا السبب انفصلنا!؟ فن

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تحدث النجم الخليجي عبدالله بالخير عن الحب والزواج والموضة والجمال والمرأة في حياته.

واعترف خلال لقاء مع “الامارات نيوز” أنه سبق وحقق حلمه الذي لطالما تحدث عنه، وتزوج بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إلا انهما انفصلا، موضحاً أن “”جمالها طاغي وتغرد دائماً ولا تستطيع أن تحصرها في قفص الزواج، لذلك لم تستمر تجاربها في الزواج.. وكان الأمر مجرد دعابة جميلة ليتها استمرت”.

وأعرب الفنان الكبير عبد الله بالخير عن سعادته لحضور عرض الأزياء المحتشمات في دبي، قائلاً: “أما بالنسبة للحب لا يجب أن يتوقف على الملابس بل يتوقف على الشخص نفسه، فالحب إذا دخل على أي فتاة يجعلها جميلة”.

وعن نيته للزواج أوضح بالخير أنه يفكر في الجانب الفني، مشيرا إلى أنه حاليًا متزوج الفن وهو قضيته ورسالته الأولى في الحياة.