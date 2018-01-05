بالفيديو – طوني خليفة يطرد مرافقي ميريام كلينك من الاستوديو مباشرةً على الهواء… فكيف تصرّفت الأخيرة؟ فن

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أبت عارضة الأزياء اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك، استكمال تصوير حلقة “العين بالعين”، مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة، بعدما قام الأخير بطرد مرافقيها مباشرةً على الهواء.

وأثناء سجالٍ كلامي حادّ بين ميريام وأحد الضيوف، تدخّل احد المرافقين، وقال للضيف: “أنت اسكت”، ما أثار غضب مقدّم البرنامج، الذي يعرض على شاشة “الجديد” اللبنانية.

وقام خليفة فوراً بطرد المرافقين خارج الأستوديو، الأمر الذي اعترضت عليه كلينك، قبل الخروج الى فاصل.

وأثناء استكمال الحلقة، اعتذر خليفة عن تصرّفه، معتبراً أنّه “لا يسمح لمرافقي ميريام بإسكات ضيفي”، ومؤكّداً أنّ الأخيرة غادرت بإرادتها، وهو يحترمها ويحترم وجودها حتّى النهاية.