بالفيديو.. “غنوا لصلاح” هدية هشام عباس المميزة لأفضل لاعب بأفريقيا فن

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عبر الفنان المصري ​هشام عباس​ عن فخره بإبن بلده لاعب منتخب مصر لكرة القدم ونادي ليفربول الإنكليزي ​محمد صلاح​ بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا، حيث سجل له أغنية.

الأغنية الجديدة حملت عنوان “غنوا لصلاح” وذلك للإحتفاء بنجم المنتخب المصري محمد صلاح.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالعمل، حيث تم نشره عبر الحسابات الإفتراضية بشكل كبير.

يذكر ان اللاعب المصري محمد صلاح حصد جائزة أفضل لاعب إفريقي بعد الأداء اللافت الذي يقدمه في الفترة الأخيرة إن كان من خلال دفاعه عن ألوان المنتخب المصري أو من خلال الدفاع عن ألوان فريقه ليفربول الإنكليزي.