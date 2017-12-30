بالفيديو – فنانان خليجيان يكتشفان بيع بطاقات الدعوة لزفافهما بأسعار خيالية… إليكم التفاصيل فن

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فاجأ الفنانان فرح الهادي وعقيل الرئيسي متابعيهما بمقطع فيديو يكشفان فيه عملية احتيال يقوم بها بعض الأشخاص بواسطة بطاقات الدعوة الخاصة بحفل زفافهما.

وأشارا في الفيديو الذي حقق أكثر من 61 ألف مشاهدة والذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هؤلاء يعملون على بيع تلك البطاقات في السوق السوداء بأسعار خيالية.

وقد سخرا من ذلك معربين عن استغرابهما لما حدث. كما أشارا ممازحين إلى رغبتهما في بيع البطاقات بنفسيهما ثم إلغاء الحفل.

وكان عقيل نشر في وقت سابق عبر حسابه على “إنستغرام” صورة له برفقة فرح التقطت أثناء وجودهما في منزل في طور الترميم. وكتبت تعليقاً عليها: “في هذا البيت بنبني أحلام وردية”.