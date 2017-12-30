بالفيديو – فنانان خليجيان يكتشفان بيع بطاقات الدعوة لزفافهما بأسعار خيالية… إليكم التفاصيل
فاجأ الفنانان فرح الهادي وعقيل الرئيسي متابعيهما بمقطع فيديو يكشفان فيه عملية احتيال يقوم بها بعض الأشخاص بواسطة بطاقات الدعوة الخاصة بحفل زفافهما.
وأشارا في الفيديو الذي حقق أكثر من 61 ألف مشاهدة والذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هؤلاء يعملون على بيع تلك البطاقات في السوق السوداء بأسعار خيالية.
. #فرح_الهادي و #عقيل_الرئيسي تذاكر زواجنا يبعونها في السوق السوداء @wiglogic @wiglogic تبين باروكه او اكستنشن طبيعي ومرتب بس خايفه من الغش😑 . هذا اكاونت مضموووون ومتعاملين معاه فنانات ومودلز وايد وعارضين شغلهم عاليوتيوب 😍 . وفوق هذا كله يصورون وقت الشحن من دي اتش ال بأمريكا 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 يعني المصدر بعد مضمون😋 @wiglogic @wiglogic @wiglogic
وقد سخرا من ذلك معربين عن استغرابهما لما حدث. كما أشارا ممازحين إلى رغبتهما في بيع البطاقات بنفسيهما ثم إلغاء الحفل.
وكان عقيل نشر في وقت سابق عبر حسابه على “إنستغرام” صورة له برفقة فرح التقطت أثناء وجودهما في منزل في طور الترميم. وكتبت تعليقاً عليها: “في هذا البيت بنبني أحلام وردية”.
البعض محترف نصب
بطاقات دعوة زفاف تباع ؟؟!!! ان شا الله ما احضر سبحان الله يتهافتون و يدفعون المال لحضور اعراسهم و لو واحد من هالفنانين توفي ما تلاقي كثير يعزي ؟؟!! هيييييييييييييييه دووونيا ما يدوم الا وجه ربك