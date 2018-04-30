بالفيديو: فيفي عبده تثير ضجة بإعلانها عن برنامجها الديني بفستان عاري

نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، صورته أثناء وجودها في دبي ، تٌعلن به أعمالها خلال خلال شهر رمضان الكريم وبعده .

وأكدت فيفي خلال الفيديو على مشاركتها لأول مرة، في مسلسل كوميدي من إنتاج مصري أمريكي، مؤكدة أنها ستبدأ تصوير مشاهده عقب شهر رمضان.

وأعلنت عبر حديثها، تقديمها برنامجاً تلفزيونياً دينياً اجتماعيًا جديدًا يحمل عنوان “ لمّة العيلة ”، على شاشة قناة النهار الفضائية، خلال الموسم الرمضاني المقبل، ما اثار ضجة بين المتابعين الذين انتقدوا تقديمها برنامج ديني خاصة أن أغلب أعمالها تكون رقص وملابس عارية ، كما أنتقد المتابعون ظهورها بصدر عاري في فيديو تعلت فيه عن برنامج ديني.