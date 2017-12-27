بالفيديو – في بثّ مباشر.. خلاف بين شرطي مرور وفنانة خليجية هل شتمها!.. وما هي مخالفتها؟ فن

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تداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة الكويتية هنادي الكندري وهي تجلس في سيارة زوجها خلال بث مباشر.

وظهرت في الفيديو وقد فوجئت بحضور دورية للشرطة. وعلى الإثر خاضت نقاشاً مع أحد عناصر الدورية حيث رفضت إزاحة السيارة من مكانها مشيرة إلى أن الشوارع مكتظة.

ولفتت إلى أن زوجها ذهب لتحويل مبلغ مالي ثم قامت بالاتصال به بعدما أبلغها الشرطي أنه أوقف سيارته في مكان مخصص لمرور المعوقين.

وبعد ذلك تولت قيادة السيارة بنفسها معربة عن استيائها من طريقة تعامل الشرطي معها. وقالت: “أول مرة أشوف شرطي يتكلم بهذي الطريقة”، معترضة على عبارة “ليش تحنشينها معاي؟” ومشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تسمع فيها كلمة “تحنشينها”.