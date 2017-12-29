بالفيديو- كيف تلهو غادة عبد الرازق مع حفيدتها ! فن

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يبدو أنّ الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ تعيش حياة الجدّة والحفيدة بشكل رائع، إذ نشرت في الآونة الأخيرة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جمعها مع حفيدتها، من ابنتها روتانا، ظهرت فيه وهي تلهو وتضحك معها. لتنهال بعدها تعليقات متابعيها الّذين أشادوا بعفويتها وروحها المرحة.

ومن ناحية أخرى، كانت محكمة جنح المعادي قد أعلنت مجدداً عن تأجيل الحكم على عبد الرازق بتهمة الفعل العلني الفاضح لجلسة 31 الشهر الحالي. وذلك بعدما كانت غادة تتواصل مع معجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي مرتدية ملابس نوم، تُظهر جزءاً حساساً من جسدها.