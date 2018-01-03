بالفيديو – لجين عمران تتحدث عن زواج شقيقتها…وأسيل عمران ترد على سؤال: “من أين كل هذا”!؟ فن

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تقمصت الاعلامية السعودية لجين عمران شقيقتها أسيل بأسلوبها العفوي وطريقة تفكيرها وحركاتها للردّ على مجموعة من الاسئلة التي يكررها الجمهور.

وفي مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “تبادل أدوار”، ردّت لجين على أسئلة مطروحة لأسيل وقامت الأخيرة بالامر نفس، وذلك لمعرفة مدى تقارب الشقيقتين من بعضهما وللردّ على تساؤلات الجمهور.

ونجحت لجين في تقليد طريقة جلوس شقيقتها وردت على سؤال عن الرقص، قائلة: “أنا أحب الرقص وهي هوايتي المفضلة واستمتع فيها وأنا أحب أن أقوم بالاشياء التي أحبها ولا أكترث لتعليقات الناس وانتقاداتهما”، ورددت جملة أسيل: “أنا عندي شخصية واحدة، ما ترونه أمام الكاميرا هو نفسه خلفها، ومن لا أروق له يمكن أن يحذفني”.

بدورها، ردّت أسيل بأسلوب شقيقتها الكبرى على سؤال يتكرر لشقيقتها وهو “من أين لك هذا” فقالت: “أنا عملت من سنين طويلة ودخلت هذا المجال بعمر صغير وكافحت وتنقلت من قناة البحرين الى روتانا وصولا الى mbc، ولكن منزلي أخدته بقرض”.

وعن سبب إبقاء ابنتها وابنها بعيدين عن الاعلام، قالت: “هذا الأمر جاء بعد إتفاق بيني وبين والد أولادي، وقد وصلوا لعمر يقررون هذا الامر بأنفسهم وهم من يفضلون البقاء بعيدين عن السوشيال ميديا والاعلام”.

وعن الزواج، أكدت الشقيقتين أنهما لن يكررا هذه التجرية وبأنهما يعيشان حياة هادئة وبسعادة ولا تبحثان في الوقت الحالي عن الارتباط.