!!بالفيديو- لماذا ترفض شيرين رضا العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.. السبب فن

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عبرت الممثلة شيرين رضا عن وجهة نظرها في العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة دون زواج.

واعتقدت شيرين أنها جيدة بالنسبة للبعض الذين يريدون مثل هذه العلاقات لأنهم يشعرون بالسعادة من خلالها، حسبما ذكرت في لقائها مع سمر يسري في برنامج “أنا وأنا”، المذاع عبر قناة ON E.

أما عن دخولها في مثل هذه العلاقات، قالت شيرين إنها لا تناسبها.

ثم تطرقت للحديث عن علاقاتها العاطفية، وأنها دخلت في علاقات حب من قبل مع رجال أصغر منها سنا، وأضافت أن علاقاتها لم تستمر طويلا وتفشل دائما لأنها تكره القيود والغيرة.

وأشارت إلى أن الحب لا يقتصر على الرجل والمرأة فقط، فهي تحب الحيوانات التي تربيها، وروت مثال أنه عند زيارة أحد أصدقائها لها واستقبال كلبها له لا يعني ذلك أنه يحبه أكثر منها وكذلك ما يحدث مع الرجل عندما يذهب للحديث مع امرأة آخرى.