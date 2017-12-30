بالفيديو – لمن قالت هيفاء وهبي: انشالله بتموتوا؟! فن

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تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من دون معرفة تاريخ التقاطه.

وأطلّت وهبي بشخصية “Bee هيفاء”، التي كانت شركة “سناب شات” خصّصتها لها، ووجّهت رسالة قاسية لأصحاب الإنتقادات السيئة.

وقالت: “انشالله بتموتوا يا رب، انتوا يلّي بتعملوا تعليقات مسيئة، انشالله بيتكسّروا أصابيعكن… مريضين نفسياً، العمى شو بتغارو، حلّوا عنها لهيفاء بقى!”.

وختمت، متمنيةً أعياداً سعيدة لمتابعيها، فهل يكون هذا الفيديو من هذا العام، أو من سنوات ماضية؟