بالفيديو – لمن قالت هيفاء وهبي: انشالله بتموتوا؟!

. . بي هيفاء تقصف بالثقيل 💥🔥هالكلام موجه لكل حدا متخلف بيحط تعليقات سيئة على صور هيفاء و الحاضر يخبر الي غايب عشان يعم القصف 😂🤣🤣 بحبك يا بي هيفاء فشيتيلي قلبي 🙈♥️♥️. . #هيفاء_وهبي #haifawehbe #haifaholics

A post shared by ⭕ هيفاء وهبي – Haifa Wehbe (@karimawehbe) on Dec 27, 2017 at 3:02am PST