بالفيديو- لن تصدقوا ما فعلته غادة عبد الرزق في البحر رغم تجاوزها 50 عاماً

شاركت النجمة المصرية غادة عبد الرازق جمهورها عبر صفحتها الشخصية على “إنستغرام”، بمقطع فيديو قصير لها أثناء تواجدها لقضاء إجازتها الصيفية، تظهر من خلاله وهي ترتدي زي السباحة ومن فوقه غطاء أبيض اخفت به جسدها، وتقف فوق صخرة عالية مطلة على البحر، وبدت تستجمع قواها وتنتظر عد صديقتها، ثم تقوم بالقفز في البحر

وقد أثار المقطع المصور جدلاً بين جمهورها الذي أثنى على رشاقتها ولياقتها البدنية رغم تجاوزها الـ 50 من عمرها، كما اعتبر البعض عدم ظهورها بملابس السباحة “البكيني” في المقطع نوعاً من الاحتشام ورغبة منها في عدم اثارة الجدل بين جمهورها بزي السباحة

المصدر: lahamag.com