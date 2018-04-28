بالفيديو.. ما حقيقة وجود ديو مشترك بين عاصي الحلاني ونجوى كرم؟

خلال دردشة له مع متابعيه على احد مواقع التواصل الإجتماعي، سئل الفنان ​عاصي الحلاني​ عن حقيقة وجود ديو سيجمعه مع الفنانة ​نجوى كرم​، فردّ أنه يحب نجوى كثيراً وهي بمثابة أخت وصديقة له ووجّها لها تحية، لكن موضوع الديو بينهما لم يطرح وليس هناك أي مشروع في هذا الصدد قريباً.

كما أشار الحلاني الى أنه يسعده أن يقدّم لحناً لكرم، لكن هذا الأمر لم يطرح أيضاً بينهما حالياً”.

من جهتها، ردّت كرم على الحلاني، قائلة: “انت مش حبيب قلبي وحدي انت حبيب قلب الكل.. بحب كتير يكون في مشاركة مع بعض لما بصير شي عمل منخبر كل الناس سوا انشالله”.