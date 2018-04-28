بالفيديو.. ما حقيقة وجود ديو مشترك بين عاصي الحلاني ونجوى كرم؟

خلال دردشة له مع متابعيه على احد مواقع التواصل الإجتماعي، سئل الفنان عاصي الحلاني عن حقيقة وجود ديو سيجمعه مع الفنانة نجوى كرم، فردّ أنه يحب نجوى كثيراً وهي بمثابة أخت وصديقة له ووجّها لها تحية، لكن موضوع الديو بينهما لم يطرح وليس هناك أي مشروع في هذا الصدد قريباً.
كما أشار الحلاني الى أنه يسعده أن يقدّم لحناً لكرم، لكن هذا الأمر لم يطرح أيضاً بينهما حالياً”.
من جهتها، ردّت كرم على الحلاني، قائلة: “انت مش حبيب قلبي وحدي انت حبيب قلب الكل.. بحب كتير يكون في مشاركة مع بعض لما بصير شي عمل منخبر كل الناس سوا انشالله”.
.@tharwatbatarneh @najwakaram #AskAssi pic.twitter.com/Fom9UoD8z6
— Assi Hallani (@assihallani) ٢٧ أبريل ٢٠١٨
Enta mech 7abiib albi wa7di, enta 7abiib alb l kil.
B7ebb ktir ykoun fi moucheeraki ma3 ba3d 🙏 Lamma bisir chi 3amal menkhabbir kil l nees sawa nchallah 🌷🌷🌷 https://t.co/s7VM6XHmd7
— Najwa Karam (@najwakaram) ٢٨ أبريل ٢٠١٨