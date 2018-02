بالفيديو -ما هي حالة الفنانة القديرة “نجاح سلام” بعد تدهور صحّتها!

أطمأن كل محبي المطربة القديرة الصديقة والعزيزة جداً #نحاح_سلام إنها بحالة جيدة والحمدلله بعد أن طمأن الاطباء المشرفين عليها ابنتيها ##سمر و #ريم واخوتها وأحفادها ان حالتها مستقرة وهي ما تزال في إحدى المستشفيات المهمة في #بيروت لإجراء فحوصات اضافية ، يا صاحبة الصوت الجميل الذي ليس له مثيل ومن ريحة الزمن الجميل زمن #ام_كلثوم و #عبد_الوهاب وغيرهم يا من غنيتي #يا_زمن_الوفاء اتمنى لك الصحة الجيدة وطول العمر فأنت سلام في زمن لم يعد به سلام ، حبيبة الملايين نجاح سلام ❤️ أدعوا لها بالصحة وطول العمر 🙏 ، هذه الاغنية من روائع ما لحن الملحن #جورج_ماردورسيان يعطيك الصحة . #egypt #cairo #lebanon #mydubai #london #paris #kuwait #legend #imadhawari #imadhawarinews #imadhawarifans

