بالفيديو -ما هي حالة الفنانة القديرة “نجاح سلام” بعد تدهور صحّتها!

طمأن الإعلامي عماد هواري، متابعيه على صحّة الفنانة القديرة نجاح سلام.

ونشر هواري، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستغرام”، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية عندما كانت في أوجّ نشاطها الفني.

وأرفق الفيديو، بتعليقٍ جاء فيه: “أطمأن كل محبي المطربة القديرة الصديقة والعزيزة جداً نجاح سلام إنها بحالة جيدة والحمدلله بعد أن طمأن الاطباء المشرفين عليها ابنتيها سمر وريم واخوتها وأحفادها ان حالتها مستقرة وهي ما تزال في إحدى المستشفيات المهمة في بيروت لإجراء فحوصات اضافية”.

وأردف: “يا صاحبة الصوت الجميل الذي ليس له مثيل ومن ريحة الزمن الجميل زمن ام كلثوم وعبد الوهاب وغيرهم يا من غنيتي يا زمن الوفاء اتمنى لك الصحة الجيدة وطول العمر فأنت سلام في زمن لم يعد به سلام ، حبيبة الملايين نجاح سلام”.

وختم: “أدعوا لها بالصحة وطول العمر، هذه الاغنية من روائع ما لحن الملحن جورج ماردورسيان يعطيك الصحة”.