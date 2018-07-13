بالفيديو- محمد رمضان يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

وجه الفنان محمد رمضان رسالة لطلبة الثانوية العامة الحاصلين على مجموع لم يرضهم

قال رمضان في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع Facebook: “قرأت أخبارا أحزنتني على بعض الشباب الذين فكروا في الانتحار أو قاموا بذلك بالفعل، أوجه لهم رسالة، نحن أقوى من كل ضغوط الحياة ستواجهنا في دراستنا أو عملنا أو الحياة بشكل عام”

المصدر: filflan.com

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vetogate.com : رسالة محمد رمضان للطلاب غير الموفقين في الثانوية العامة (فيديو)

youm7.com : شاهد.. محمد رمضان يوجه رسالة لغير الموفقين فى الثانوية العامة