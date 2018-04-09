بالفيديو- محمد فضل شاكر يغني إلى جانب مروان خوري.. وهكذا علّق!

شارك الفنان ​محمد فضل شاكر​ جمهورها ومتابعيه فرحته بوقوفه إلى جانب الفنان ​مروان خوري​ وأدائه معه لأغنية “معقول” والتي هي في الأساس لوالده الفنان فضل شاكر.

ونشر شاكر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو بدا فيه إلى جانب خوري وهم يؤديان الأغنية وعلّق بالقول:”انو غني عنية والدي معقول مع كاتبها وملحنها الفنان مروان خوري وعلى مسرح casino du liban اكيد بكون إحساس رائع وفخر كبير مع خجل كبير”.

وكان شاكر قد طرح مؤخراً أغنية بعنوان “عارفيناك” أهداها لوالده ترحيباً به لعودته إلى الغناء وهي من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع محمد القيسي وميكس وماسترينغ روجيه ابي عقل.