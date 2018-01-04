بالفيديو.. محمد هنيدي يعود لأداء شخصية “تيمون” بعد مرور 24 عامًا فن

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نشر الحساب الرسمي لمجلة «إمباير العربية» على موقع «تويتر» فيديو قصير للفنان محمد هنيدي، يعود خلاله لأداء شخصية «تيمون» المعروفة ضمن أحداث فيلم«الأسد الملك» والتي سبق وقام بالأداء الصوتي لها في النسخة الأصلية.



وعلقت الصفحة: «خصيصاً لمُحبي ديزني بالعربي​.. شاهدوا نجم الكوميديا محمد هنيدي وهو يعود لأداء شخصية تيمون من فيلم الأسد الملك، ويغني هذه الأغنية لأول مرة، وذلك بعد مرور 24 عاماً». ووجه «هنيدي» رسالة إلى محبية يدعوهم لمتابعة اللقاء مع المجلة الذي وصفه بـ «المهم».