بالفيديو – مريم حسين تخرج عن صمتها: أنا لا أمثل أهلي ولا...

بالفيديو – مريم حسين تخرج عن صمتها: أنا لا أمثل أهلي ولا ديني ولا أمثل أي بلد أنا أمثل نفسي.. واحنا عايلة كول فن

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تستمر الفنانة المغربية مريم حسين في إثارة الجدل بمقاطع فيديو على حسابها على “سناب شات”، ما يثير ضجة كبيرة من الانتقادات بين متابعيها وجمهورها.

وردت الشابة على الامر بأن كل المقاطع المنشورة ليست من “السناب” الخاص بها، متسائلة عن سبب “نشر المقاطع الفاضحة الخاطئة عنها”.

بعدما نفت حسين الفيديو الفاضح الذي نسب لها، علقت على المقطع الذي انتشر لها وهي ترقص بطريقة جنونية خلال حفلة رأس السنة، بأنها “كول”.



وكتبت على “سناب شات” تعليقاً أثار ضجة كبيرة بين متابعيها حيث قالت: “تعقيبا على الفيديو لي منتشر باحتفالي برأس السنة مع أصحابي وأهلي باختصار أهلي راضيين واحنا عايلة كول زينا زي الاجانب”.



وأضافت: “بالاخير أنا لا أمثل أهلي ولا ديني ولا أمثل أي بلد، أنا عليّ بنفسي وأمثل نفسي”.

وختمت قائلة: “يالله هشك بشك كل عام وانتم بخير”.

وكان المحامي الإماراتي صالح الجسمي، وهو شقيق الفنان حسين الجسمي، الفيديو بـ“الإباحي” أكد أن مقطع الفيديو الفاضح المنتشر يعود لحسين، كاشفاً أنه عرض الفيديو على أخصائيين وقانونيين، وأنهم أكدوا أن الفيديو الذي أثار الجدل وتم حذفه، هو صحيح مائة بالمئة، ويعود للفنانة.