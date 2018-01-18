بالفيديو – منى زكي تكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بيومها وكيف تقضي الساعات الأولى منه فن

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كشفت الفنانة المصرية مني زكي عن بعض التفاصيل الخاصة بيومها وكيف تقضي الساعات الأولى منه.



وأكدت خلال مشاركتها في البرنامج الإذاعي “إصحى بإنرجي” مع وائل منصور وسارة المنذل، أنها تحرص على متابعة كل ما يتعلق بأولادها بنفسها ولكن بعيداً عن المذاكرة.

وأوضحت: “أستيقظ باكراً في الساعة 6، وأساعد أولادي ليجهزوا ونتناول الفطار مع بعض، ليذهبوا الى المدرسة أو الحضانة، لأن أعمارهم بعيدة عن بعض”.

وأضافت: “أحياناً أقوم بتوصيل سليم ابني الوسطاني، وأقعد في مقهى في منطقة المعادي وانتظره لينتهي وأعيده الى المنزل”.

وتابعت :”في إحدى المرات رأتني ياسمين عبد العزيز وقالتلي: على فكرة، سيظن الناس أنك تريدين ان يتحرش بك أحد لأنك قاعدة لوحدك”.