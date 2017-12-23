بالفيديو- ميريام فارس لبنات السعودية:”أنتن مستعدات”؟ فن

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أعلنت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ عن تحضيراتها وإستعدادها لإحياء حفل في ​المملكة العربية السعودية​ قريباً، مخصص للنساء فقط.

وشوّقت فارس الجمهور السعودي لهذا الحفل من خلال نشرها فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:”بنات السعودية أنتن مستعدات”؟



ونال الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيها، الذين أبدو عن حماستهم للحفل وترحيبهم الحار بها.

ويأتي حفل فارس هذا ضمن سياسة الإنفتاح التي تتبعها السلطات في البلاد مؤخراً وللمرّة الأولى، والتي شملت عدّة مجالات بدأً بالسماح للمرأة بالقيادة، إلى سلسلة حفلات إستضافت فنانين عرب وعالميين، وصولاً إلى قرار إعادة فتح دور السينما.