بالفيديو: مُسن يقاطع السدحان أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسل “بدون فلتر”

نشر الفنان عبدالله السدحان مقطع فيديو مع مسن قاطعهم أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل “بدون فلتر” المنتظر عرضه في شهر رمضان

.وذكر السدحان أن المسن مر من أمامهم وعندما عرف أنهم يقومون بتصوير أحد المشاهد دعا لهم ولوالديهم بكل لباقة وطيبة.

وأظهر المقطع السدحان وهو يسير مع المسن ويتجاذب معه أطراف الحديث قبل أن يودعه ويعود لإكمال تصوير المشهد.