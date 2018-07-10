الصفحة الرئيسية فن بالفيديو- نادين الراسي: “هذا الشخص مطلوب حيّاً أو ميّتاً”

بالفيديو- نادين الراسي: “هذا الشخص مطلوب حيّاً أو ميّتاً”

بواسطة -
0 59

انضمت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ الى صيحة الفيديو الشهير “غسان” والذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وبدأ النجوم والمشاهير بتصوير فيديوات ساخرة على شاكلة الفيديو الأساسي
نادين الراسي المعروفة بعفويتها نشرت فيديو من أحد حفلات الزفاف التي تواجدت بها في باريس، وظهرت في الفيديو وهي تمر من أمام عدسة الكاميرا التي كانت تلتقط صورة للعروسين وبعض المدعوين وتنادي “غسان” مما أحدث موجة من الضحك

… و بعدنا عم منفتش ع غسان ! مطلوب غسان حيّاً أو ميّتاً #قرفنا … لا أثَر لِ " غسَّان" في باريس لِمَن يَهِمَّهُ الأمر !

A post shared by Nadine Al Rassi (@nadinealrassi) on

 

المصدر: elfann.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

lbcgroup.tv : بالفيديو- نادين الراسي تبحث عن هذا الشخص بفستانٍ مكشوف الصدر في باريس

 

لا يوجد تعليقات