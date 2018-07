بالفيديو- نادين الراسي: “هذا الشخص مطلوب حيّاً أو ميّتاً”

… و بعدنا عم منفتش ع غسان ! مطلوب غسان حيّاً أو ميّتاً #قرفنا … لا أثَر لِ " غسَّان" في باريس لِمَن يَهِمَّهُ الأمر !

A post shared by Nadine Al Rassi (@nadinealrassi) on Jul 7, 2018 at 10:39am PDT