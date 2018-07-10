بالفيديو- نادين الراسي: “هذا الشخص مطلوب حيّاً أو ميّتاً”

انضمت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ الى صيحة الفيديو الشهير “غسان” والذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وبدأ النجوم والمشاهير بتصوير فيديوات ساخرة على شاكلة الفيديو الأساسي

نادين الراسي المعروفة بعفويتها نشرت فيديو من أحد حفلات الزفاف التي تواجدت بها في باريس، وظهرت في الفيديو وهي تمر من أمام عدسة الكاميرا التي كانت تلتقط صورة للعروسين وبعض المدعوين وتنادي “غسان” مما أحدث موجة من الضحك

المصدر: elfann.com

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