بالفيديو – نادين نجيم ترقص بعفوية على أغنية “العب يلا” في حفل...

بالفيديو – نادين نجيم ترقص بعفوية على أغنية “العب يلا” في حفل اصدقائها فن

مواضيع مختارة

شاركت الفنانة ندين نسيب نجيم جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من احتفال مصور المشاهير شربل بو منصور بمناسبة ذكرى يوم ميلاده، بحضورها مع عدد من الأصدقاء المقرّبين.

ونشرت نجيم الفيديوهات عبر خاصية الـStory في حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، قبل ان تنشره مباشرة صفحة “عديلة”.

ورقصت الممثلة اللبنانية في الفيديو بعفوية وبراعة، على انغام أغنية “العب يلا” للفنانين المصريين اوكا واورتييغا.

يُذكر ان نجيم تستعد لمسلسل “طريق” من انتاج شركة “الصبّاح للإعلام”، لتشارك الفنّان السوري عابد فهد في البطولة، في تعاون يتكرر بعد مسلسل “لو” في موسم سابق.