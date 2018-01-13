بالفيديو – نجمة سورية عن فنّان لبناني: لم ولن اتزوجه!

بالفيديو – نجمة سورية عن فنّان لبناني: لم ولن اتزوجه! فن

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نفت الممثلة السورية ميرنا شلفون مجدداً التقارير التي تحدثت عن زواجها من مصفف الشعر والفنان جو رعد.

وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها في “انستغرام”: “يسعد مساكم بكل الخير يا رب، انا اليوم طالعة احكي بخصوص خبر زواجي”.

وأضافت: “في اشاعة كتير كبيرة عبر السوشيال ميديا، انو انا تزوجت الفنان جو رعد، بس ما في شي من هالكلام، هو اخ وصديقي كتير وعشرة عمر، بس ما في شي من هالكلام، انا ما تزوجته ولا رح اتزوجه”.

وحتمت: “حاولت اكثر من مرة انه كذب الخبر، بس بعدها الناس مصدقة انه انا متزوجة جو رعد، بتمنى انه القصة تنقفل عند هادا الحد”.